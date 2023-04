Un 1 000e match dans la LNH pour le Julievillois Kristopher Letang

Lors du repêchage de 2005, tous les yeux des amateurs des Penguins de Pittsburgh étaient rivés sur la perle, Sydney Crosby, mais au 65e rang, une surprise de taille les attendait alors que le Julievillois Kristopher Letang est devenu au fil des années un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), les aidant à remporter trois coupes Stanley.

Le 2 avril dernier, l’organisation des Penguins a souligné en grand le 1 000e match du défenseur québécois qui avait alors cumulé 154 buts, 532 aides pour 686 points. Ce sont Sydney Crosby et Evgeni Malkin qui ont donné à Letang le traditionnel bâton d’argent que l’on remet aux joueurs qui atteignent ce prestigieux plateau.

C’est nul autre que Mario Lemieux, l’un des copropriétaires de la franchise, qui a rendu un vibrant hommage au Julievillois à cette occasion. « C’est difficile à croire que tu célèbres ton 1 000e match dans la LNH. Tu es le meilleur défenseur de l’histoire des Penguins et l’un des meilleurs de l’histoire de la LNH. Ta force de caractère, ta détermination et ta résilience sont des clés de tes succès. Ce fut un plaisir de te regarder chacun de tes 1 000 matchs, spécialement les trois conquêtes de la coupe Stanley. Je te souhaite beaucoup d’autres matchs, mon ami. Merci pour les souvenirs », a-t-il écrit sur Twitter.

Cette célébration était particulièrement spéciale pour l’athlète de 35 ans, d’autant plus que les derniers mois ont été particulièrement éprouvants. Le 28 novembre dernier, il a eu un problème de santé préoccupant alors qu’on lui a diagnostiqué un deuxième accident vasculaire cérébral (AVC). Il a étonné son entourage en revenant au jeu seulement deux semaines plus tard! Rappelons que, lors de sa première alerte en 2014, il a dû s’absenter deux mois complets.

Si des rumeurs l’envoient à l’occasion chez les Canadiens de Montréal, il y a de fortes chances que c’est l’uniforme des Penguins de Pittsburgh qu’il continuera de porter encore!