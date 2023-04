Seize nouvelles places au CPE La Grande-Ourse à Sainte-Julie

La directrice du Centre de la petite enfance (CPE) La Grande Ourse, Madame Marie-Ève Pelletier, et toute son équipe ont procédé à l’ouverture officielle de deux nouveaux locaux dans leur installation l’Aurore Boréale située au 2600, rue Principale à Sainte-Julie, le 27 mars dernier. Aujourd’hui, la députée de Verchères, ministre responsable de la Montérégie et ministre de la Famille, Madame Suzanne Roy, a visité les lieux en présence de l’ensemble des intervenants du CPE.

Installé depuis 2003 dans la Ville de Sainte-Julie et disposant de tous les équipements requis pour assurer le bien-être des tout-petits, l’installation l’Aurore Boréale du CPE La Grande Ourse peut maintenant accueillir 16 nouveaux enfants pour le plus grand bonheur des familles de la région.

Le CPE possède deux installations distinctes situées à Sainte-Julie : l’Aurore Boréale et l’Étoile Filante qui propose, au total,176 places, dont 30 places poupons. La première compte 96 places, dont 15 places poupons et la seconde, 80 places dont 15 poupons. De plus, le CPE détient l’agrément du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de 731 places.

Une soixantaine de personnes y travaillent, dont une cinquantaine d’éducatrices. L’équipe du CPE se compose d’une directrice générale, d’une directrice adjointe à l’administration, d’une directrice adjointe à l’exploitation, d’une directrice adjointe à la pédagogie, d’éducatrices, de trois agentes de soutien pédagogique et technique, dont une au bureau coordonnateur et de deux cuisiniers. Deux agentes de conformité s’ajoutent aussi au bureau coordonnateur.

« Cette inauguration est le résultat de plusieurs mois d’efforts et je tiens à remercier nos partenaires, qui ont été de précieux alliés dans cette belle aventure », a déclaré Marie-Ève Pelletier, directrice-générale du CPE La Grande Ourse

« Ce travail a été possible grâce à l’implication extraordinaire de toute notre équipe de travail, sans qui, nous n’aurions pas pu y arriver », a ajouté Isabelle Provost, directrice adjointe du CPE La Grande Ourse

« Ces nouveaux locaux ont de quoi rendre fiers l’équipe et le conseil d’administration du CPE La Grande Ourse à Sainte-Julie ! Il y a beaucoup d’efforts derrière une telle réalisation. Je souhaite les remercier car ce sont des gens qui ont le cœur gros comme le ciel, qui travaillent fort pour le bien de nos enfants. Leurs efforts de collaboration, leur temps et leur compétence contribuent au développement des tout-petits qu’ils accueillent à bras ouverts. Ensemble, continuons à donner des chances égales à tous les enfants du Québec », a conclu Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie.

