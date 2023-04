MSB Design finaliste au Gala québécois en exportation

L’entreprise MSB Design s’est récemment distinguée en se classant comme finaliste des prix MercadOr Québec, le plus grand gala dans le secteur de l’exportation au Québec, organisé par Commerce international Québec.

Cette reconnaissance souligne les efforts et les succès des entreprises qui exportent leurs services, leurs produits et leurs expertises.

MSB Design est une compagnie axée sur la proposition de solutions d’ingénierie innovantes et sur mesure, dédié au secteur industriel de l’aviation d’affaires. Son expertise comprend la conception mécanique, le design 3D, la fabrication de prototypes, la production de pièces d’assemblage mécanique et la fabrication de composantes d’avions d’affaires. Elle a été nommée finaliste dans la catégorie Leader à l’export, volet Régions urbaines.