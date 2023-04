Quatre Canadiens sur cinq s’opposent à la hausse salariale des députés fédéraux

La Fédération canadienne des contribuables publie un sondage Léger montrant que quatre Canadiens sur cinq s’opposent à l’augmentation salariale que les députés fédéraux ont reçue le 1er avril. Dans un autre temps, les contribuables demandent à la ministre des Finances Chrystia Freeland de mettre fin aux hausses de la taxe sur le carbone et de la taxe sur l’alcool qui sont entrées en vigueur le 1er avril. « Les députés augmentent leur salaire le jour même où ils prennent plus d’argent dans les poches des Canadiens, et c’est inacceptable », a déclaré Franco Terrazzano, directeur fédéral de la FCC. « À tout le moins, Mme Freeland doit annuler les hausses salariales pour les députés et les hausses de taxes qu’elle prévoit dans son prochain budget. » La FCC a publié les résultats d’un sondage réalisé par Léger qui montre que quatre Canadiens sur cinq s’opposent à la prochaine augmentation de salaire des députés. La FCC estime que l’augmentation salariale prévue cette année variera entre 5 100 $ supplémentaires pour un député d’arrière-ban et 10 200 $ supplémentaires pour le premier ministre, en se basant sur les données contractuelles publiées par le gouvernement fédéral. Il s’agit de la quatrième augmentation de salaire pour les députés fédéraux depuis le début de la pandémie de COVID-19.