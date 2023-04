Le Requiem pour Roxanne à l’église Sainte-Famille

Pour souligner ses 30 années d’existence, le Chœur Pratt & Whitney Canada présente le Requiem pour Roxanne, le samedi 22 avril, à 19h30, en l’église Sainte-Famille de Boucherville. Dirigé par son compositeur, le chœur sera accompagné de trois solistes, d’un chœur d’enfants, d’un quatuor à cordes et d’un accompagnement orchestral.

Cette œuvre magistrale a été créée par Michel Massé à la suite du décès de sa nièce de 11 ans de la fibrose kystique. De facture spirituelle et intimiste, la musique est porteuse d’émotion, empreinte de recueillement, de lumière et d’espoir. Le concert est au profit de Fibrose kystique Canada. Depuis sa création, le Requiem a remis à l’Association plus de 260 000 $ pour la recherche.

Les billets, au coût de 40 $, sont disponibles en ligne : vente.tuxedobillet.com/main/requiem-pour-roxanne. Infos : 450-655-9596