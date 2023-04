Être bien entouré pour l’arrivée de bébé : s’inscrire au service de soutien Ma grossesse

Le CISSS de la Montérégie-Centre rappelle qu’il est possible d’obtenir l’accompagnement requis durant la grossesse en s’inscrivant en ligne au service de soutien Ma grossesse. Déployée partout au Québec depuis maintenant un an, l’initiative Ma grossesse garantit un accès gratuit, rapide et confidentiel à de l’information et des services adaptés aux personnes enceintes. En remplissant le formulaire numérique Ma grossesse, les femmes s’assurent d’être bien entourées pour préparer l’arrivée de bébé; ce service aide à : Trouver un professionnel pour le suivi de grossesse; Découvrir les services offerts gratuitement à proximité; Obtenir de l’aide en cas de situation difficile. Au Québec, près de 25 % des femmes n’ont pas de suivi obstétrical pendant le premier trimestre de leur grossesse. Le service Ma grossesse permet également aux établissements de la santé et des services sociaux de mieux planifier les services nécessaires pour l’ensemble des personnes enceintes et des nouveau-nés du Québec. Tous les professionnels de la santé sont aussi invités à faire connaître le service de soutien Ma grossesse auprès leur clientèle. Pour s’inscrire ou pour obtenir des informations, visitez l’adresse suivante : https://magrossesse.safir.ctip.ssss.gouv.qc.ca/fr/Inscription