Les chroniques du bout de ma rue… maintenant à Paris

Un peu plus de deux ans après sa parution au Québec, le recueil de nouvelles « Chroniques du bout de ma rue » de l’auteur Raymond Desmarteau entame une nouvelle vie à l’international aux éditions Le Lys bleu de Paris.

Le grand auteur Gilbert Sinoué a écrit en préface de la version européenne du livre. « Méfiez-vous, Raymond Desmarteau est un ensorceleur. Il a le don de vous faire voyager au rythme du Saint-Laurent sans quitter votre fauteuil. Moi, le Parisien, rivé à ma table de travail, je me suis envolé avec délice et découvert non seulement des lieux inimaginables, mais aussi des noms qui appellent au rêve. »

Le livre est maintenant disponible version papier, et le sera en version numérique sous peu également à l’adresse suivante: https://www.lysbleueditions.com/produit/chroniques-du-bout-de-ma-rue/

Il reste encore quelques copies de la version québécoise. Vous pouvez vous en procurer une copie au raymond.desmarteau@bell.net