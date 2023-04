Travaux au marais du parc de la Frayère : rencontre d’information

La Ville de Boucherville invite les usagers du parc de la Frayère à assister à une rencontre d’information concernant les travaux qui ont eu lieu l’an dernier au marais du parc de la Frayère.

Des représentants de l’organisme Canards Illimités Canada et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (MELCCFP) seront présents pour répondre aux préoccupations des utilisateurs quant au marais.

Les points suivants seront abordés : description des travaux (hiver 2022) ; impacts sur les espèces fauniques présentes; programme de suivi annuel des travaux ; projets en cours et à venir.

La rencontre se tiendra à la bibliothèque municipale, le 4 avril à 19h30. Les places sont gratuites et un laissez-passer est requis et disponible au boucherville.ca/billetterie.