Le pianiste de réputation internationale Jean-Philippe Sylvestre en récital à Sainte-Julie

Après avoir donné cette année des concerts à Londres, à Paris et en Espagne, le pianiste de réputation internationale, Jean-Philippe Sylvestre, est de retour dans sa ville natale afin de présenter un récital en l’église de Sainte-Julie, le samedi 22 avril dès 19 h 30, alors que les fonds amassés à cette occasion permettront de rénover ce bâtiment patrimonial plus que centenaire.

Au programme, les mélomanes présents pourront redécouvrir de grandes œuvres du répertoire telles que la Rhapsodie hongroise no. 2 de Franz Liszt, Miroirs, ainsi que Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, et l’emblématique Concerto de Québec d’André Mathieu. Il est à noter que certaines de ces grandes œuvres ont également été enregistrées dans son récent album intitulé Ravel : œuvres pour piano, disponible chez ATMA Classique.

Les responsables de l’événement, dont le président de la Fabrique de la paroisse de Sainte-Julie, Daniel Richard, sont très reconnaissants de pouvoir compter régulièrement sur l’appui de cet artiste qui est en demande un peu partout à travers le monde.

Soulignons à ce sujet qu’en avril 2022, M. Sylvestre a enregistré un opus à titre de soliste avec l’Orchestre symphonique de Londres sous l’étiquette de la maison de disque Chandos Records, et le 27 juin dernier, il s’est produit à la prestigieuse Philharmonie de Berlin. De plus, en août 2022, il a été le soliste pour une tournée de cinq concerts en Amérique du sud, soit en Colombie et au Brésil, avec l’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la gouverne du chef Alexandre Da Costa.

Les billets pour ce récital sont en vente au coût de 40 $, siège non réservé, ou à 120 $ pour une place réservée et une présence au cocktail avec l’artiste après le récital, au presbytère de Sainte-Julie (450 649-1277, poste 206).