Budget du gouvernement du Canada : bien peu d’avancées concrètes pour soutenir Québec dans son appui au milieu municipal, selon Longueuil

À la suite du dépôt du budget fédéral 2023-2024, la Ville de Longueuil constate avec déception que bien peu de mesures parmi celles contenues dans le document budgétaire visent à soutenir Québec dans son appui aux municipalités, afin de les aider à faire face aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées, comme la crise du logement ou le déficit de financement du transport collectif.



Malgré tout, Longueuil salue certaines initiatives, particulièrement celle concernant l’aide fédérale pour une assurance abordable liée aux inondations. En effet, le gouvernement fédéral prévoit engager une somme de 31,7 M$ sur trois ans afin de mettre en œuvre un programme d’assurance à coût modique contre les inondations, offrant ainsi une protection pour les ménages exposés aux risques d’inondations majeures et qui peinent à accéder à une prime d’assurance convenable. Rappelons que la Ville de Longueuil est pleinement engagée vers la résilience climatique et a invité la population à trois séances d’information au sujet des inondations en mars et avril de cette année afin d’outiller les citoyennes et les citoyens, en plus de présenter des pistes d’action pour mieux adapter nos milieux dans l’avenir.



« Alors que des événements météorologiques exceptionnels comme les pluies torrentielles s’amplifient et deviennent de plus en plus fréquents, les citoyennes et citoyens surexposés à de tels risques sont souvent laissés à eux-mêmes lorsqu’ils se tournent vers les assureurs. De leur côté, les municipalités se retrouvent bien impuissantes, malgré leurs efforts visant à améliorer la résilience climatique de leurs infrastructures. Une telle initiative constitue un bon pas en avant, mais les résultats dépendront évidemment des modalités du programme. Il faudra en outre ouvrir plus largement la réflexion sur la couverture d’assurances dans un contexte de crise climatique », a conclu la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.