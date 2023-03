Réhabilitation du site Les Carrières Rive-Sud : 800 jours consécutifs sans accident de travail !

L’équipe de réhabilitation du site Les Carrières Rive-Sud (CRS) a célébré, le 10 mars, une 800e journée consécutive sans accident de travail.

Reconnue pour son leadership en santé et sécurité, elle maintient une vigilance au quotidien, dans le cadre d’opérations complexes, que ce soit par la complétion journalière de formulaires de prévention, par la tenue de réunions régulières et surtout par le souci constant envers la santé – sécurité de la part de tous les employés travaillant sur le site.

Rappelons que les travaux de réhabilitation du site ont commencé au printemps 2018 et se termineront en 2025. Ils consistent essentiellement à confiner de façon sécuritaire et permanente les matières toxiques ayant été enfouies dans une partie de la carrière ainsi qu’à remblayer une portion du secteur ennoyé afin de sécuriser la paroi de l’ancien dépotoir. Le plan de réhabilitation du site CRS prévoit également le captage et le traitement des gaz ainsi que le suivi de la qualité de l’eau souterraine.

À ce jour, plus de 2,7 millions de tonnes de matériaux ont été importées sur le site. Les services professionnels de SANEXEN ont été retenus par Les Carrières Rive-Sud inc. pour réhabiliter le site dans son entièreté. Une fois les travaux complétés, le site sera légué à la ville de Boucherville pour en faire un parc.