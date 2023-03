Assemblée générale et de circonscription local du Bloc Québécois de Montarville

C’est en présence du député de la circonscription, M. Stéphane Bergeron, qu’une quarantaine de militantes et militants s’étaient donné rendez-vous, le 19 mars dernier, à Saint-Basile-le-Grand pour élire les membres du nouvel exécutif du Bloc Québécois de Montarville et de se préparer au congrès national du Bloc Québécois, qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai prochain.



«L’appui à la souveraineté s’accroît et le projet d’indépendance est donc davantage d’actualité que jamais, comme en témoigne le nombre de personnes qui se sont réunies et qui ont consacré une bonne partie de leur dimanche à l’assemblée générale annuelle et au congrès de circonscription du Bloc Québécois de Montarville. Considérant que certaines d’entre elles avaient peut-être dû faire le sacrifice de leur messe dominicale pour pouvoir prendre part à ces rassemblements militants, je me suis permis d’évoquer un passage de l’Ancien Testament, celui du songe de Joseph concernant les sept années de vaches maigres, suivies de sept années de vaches grasses (ou vice-versa…). Si le mouvement souverainiste semble présentement dans une posture plutôt précaire sur la scène québécoise, en raison de sa division en plusieurs formations politiques, il y a tout lieu d’être optimistes pour la suite des choses…Cette dose d’espoir en l’avenir est renforcée par l’importante mobilisation des jeunes, qui ont massivement investi l’organisation du Bloc Québécois de Montarville. L’énergie et la confiance de cette jeunesse permettront sans nul doute au Québec de reprendre sa marche vers sa destinée…», a souligné M. Bergeron.



«Nous avons procédé à l’élection des personnes qui représenteront notre circonscription lors du congrès national du Bloc Québécois, au cours duquel les délégués définiront les grandes orientations de notre formation politique et d’entreprendre la préparation du prochain rendez-vous électoral. Au cours de ce congrès local, nombre de propositions ont été présentées et débattues pour modifier la ‘‘Proposition principale’’ du Bloc Québécois. Cet exercice fut l’incarnation même du caractère éminemment démocratique de notre parti et l’occasion de faire valoir notre vision des choses pour la suite. On ne saurait douter que les délégués de notre circonscription sauront défendre et promouvoir les résolutions adoptées lors du congrès local, lesquelles portent sur la protection des milieux naturels, l’image du Québec à l’international, la laïcité et la reconnaissance de la place de la jeunesse», d’expliquer la présidente nouvellement réélue, Mme Cynthia Therrien.



«Après cet exercice politique ayant permis des échanges certes conviviaux, mais néanmoins fort rigoureux, l’Association du Bloc Québécois de Montarville convie la population à une partie de sucre, ce dimanche 26 mars, à compter de 11h, à la cabane à sucre Paul-Blanchard, sise au 751 rang des Trente, à Saint-Marc-sur-Richelieu. Nous aurons ainsi l’occasion de savourer ce succulent produit bien de chez nous qu’est le sirop d’érable, de se ‘‘payer la traite’’, de se ‘‘remplir la panse’’ et de se ‘‘sucrer le bec’’! C’est un rendez-vous!», de conclure Stéphane Bergeron.



Signalons que chaque billet, au coût de 60$, devra être payé par chèque ou par carte de crédit et donnera droit à un reçu d’impôt fédéral de 20$. Un tarif préférentiel de 25$ sera accordé aux enfants de 3 à 10 ans. Pour réserver votre place, communiquez au 514 825-7003 ou écrivez à blocquebecoismontarville@gmail.com.