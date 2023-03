Soirée western le 22 avril

Dans le cadre de leurs activités annuelles, les Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie organisent pour les amateurs de musique et de danse country une Soirée western qui se tiendra le 22 avril.

La soirée se déroulera au Centre communautaire de Sainte-Julie (550 boul. St-Joseph) et débutera à 18 h avec un souper au smoke meat, accompagné de frites, salade, un dessert et incluant une boisson gazeuse.

Suivra la danse avec l’Orchestre Les Hilton et animée par Mario Samson et Richard Dumas.

Le coût est de 30$. Vous pouvez acheter vos billets auprès de Claude P. Laplante 450-649-0869, Christian Chapleau 514-232-4827 et Réjean Rousseau 450-649-9007. Vous pouvez réserver et payer par interac à rousseaurejean@outlook.com.

Prenez note qu’il y a une rampe pour les personnes à mobilité réduite et nous mentionner si vous avez des allergies.