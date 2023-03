Boucherville adopte un Plan de développement d’une communauté nourricière

Le conseil municipal de la Ville de Boucherville a adopté, lors de sa dernière séance, son tout premier Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN). Boucherville jette ainsi les premières bases d’une démarche visant le développement et la mise en valeur d’un système alimentaire local.

L’objectif de ce Plan est d’abord de poser un diagnostic du système alimentaire bouchervillois et de définir son potentiel de développement. Il vise à intégrer de manière cohérente les différentes activités du système alimentaire local tout en donnant une large place à la production agricole urbaine. Le PDCN propose d’explorer de nouvelles pistes de solution en ce qui concerne l’aménagement du territoire et la gouvernance entourant les activités nourricières.

Les analyses et consultations effectuées dans le cadre de ce Plan ont mené à l’élaboration d’une vision globale pour soutenir les initiatives permettant le développement d’une communauté nourricière, notamment en matière d’agriculture urbaine. Un premier plan d’action sur 5 ans découle d’ailleurs de cette vision. Les objectifs et les actions proposés tiennent compte de la capacité nourricière de la ville ainsi que des attentes de la population.

« Je tiens à remercier l’ensemble des citoyens et partenaires qui ont participé à cette démarche, ainsi que les membres des directions municipales pour leur contribution à la mise en œuvre de ce Plan. Une communauté nourricière est un projet rassembleur qui concerne aussi bien les producteurs et les transformateurs, que les consommateurs et les acteurs de la planification du territoire. Ensemble, contribuons au développement de systèmes alimentaires sains et durables », a mentionné maire Martel.

Le Plan complet peut être consulté au boucherville.ca/agriculture-urbaine.

Qu’est-ce qu’une communauté nourricière?

Une communauté nourricière est un milieu de vie rassemblant les acteurs du système alimentaire autour d’une stratégie qui peut être composée à partir de cinq ingrédients principaux : un territoire productif, des entreprises prospères et responsables, un accès amélioré à une saine alimentation, une demande de proximité accrue et un cycle de vie optimisé, auxquels s’ajoute une gouvernance alimentaire locale.