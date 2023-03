Pas facile de changer une planche dans le Vieux-Boucherville !

J’ai demandé un assouplissement des exigences pour les réparations à l’identique dans l’aire du patrimoine de Boucherville.



Mme Isabelle Bleau, conseillère du district numéro 1 et responsable du patrimoine pour Boucherville, m’a communiqué la position du conseil municipal: les membres du Conseil ne sont pas ouverts à une modification.



Concrètement ce que cela implique pour les citoyens de l’aire du patrimoine: si vous changez UNE seule planche de votre maison qui a eu un hiver difficile ( dans le but d’entretenir votre maison pour conserver la beauté du Vieux-Boucherville), vous devez demander un permis au service de l’urbanisme et avoir la permission du conseil municipal. Oui pour une seule planche!



À la compréhension de la réponse de Mme Isabelle Bleau, l’assouplissement des exigences ne se fera pas avec l’aide des politiciens de l’équipe de M. Jean Martel.



René Lafleur