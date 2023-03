C’est la dernière chance de voir l’exposition Pink Floyd : Their Mortal Remains qui a été prolongée à trois reprises et qui se termine le 2 avril.

Présentée à l’Arsenal art contemporain, à Montréal, elle retrace le parcours épique de Pink Floyd depuis ses premières expériences musicales et théâtrales qui ont contribué à définir le psychédélisme et le rock progressif à la fin des années 1960, et dont les projets conceptuels à partir de la fin des années 1970 ont établi l’album et le spectacle sur scène comme une forme d’art.

L’exposition présente une grande collection d’instruments, d’accessoires, de photographies, de musique, de films et d’œuvres d’art originales et d’artefacts provenant des archives personnelles du groupe, avec une rétrospective spéciale de l’histoire unique du groupe à Montréal avec des photographies inédites.

Pour l’équipe de l’Arsenal, cette exposition est un incontournable de la scène culturelle depuis son ouverture, en novembre dernier.