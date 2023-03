Le tourisme religieux et spirituel en plein essor en Montérégie

Tourisme Montérégie et l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) sont fiers de lancer deux nouveaux circuits de tourisme religieux et spirituel mettant en valeur les personnages et les lieux de patrimoine religieux en Montérégie.

Ces circuits viennent compléter l’offre déjà existante des Sanctuaires du fleuve qui proposent, depuis 2016, un parcours unique mettant en valeur l’héritage culturel et spirituel de sept sanctuaires situés le long du fleuve Saint-Laurent, de Châteauguay à Varennes.

« Le développement de nouveaux produits touristiques permet d’élargir et de diversifier l’offre de la Montérégie. Ces nouveaux circuits religieux et spirituels mettent en valeur ce riche héritage culturel et patrimonial dont nous disposons sur le territoire. Le développement et la structuration de cette nouvelle offre pourraient, à l’avenir, servir de modèle pour d’autres projets de codéveloppement en Montérégie », souligne Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie.

Cette bonification de l’offre en tourisme religieux et spirituel est le fruit d’une collaboration fructueuse de près d’un an entre les principaux acteurs dans ce secteur de l’industrie touristique.

« Je tiens à souligner le travail extraordinaire qui a été accompli par les membres du comité de mise en tourisme de la Montérégie et l’ATRSQ. Cette étroite collaboration a représenté un élément clé pour la réussite de ce beau projet », a ajouté Michel Couturier, président du comité régional de tourisme religieux

et spirituel mis sur pied par Tourisme Montérégie.



Les nouveaux circuits



Les deux circuits thématiques regroupent neuf lieux religieux participants, soit le sanctuaire SainteMarguerite-d’Youville, le centre Marie-Rose, la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, l’église St.Augustine of Canterbury, la cathédrale Saint-Hyacinthe-le-Confesseur et son mausolée-columbarium, le Manoir d’Youville et l’église et presbytère de l’Acadie.

Le premier circuit, celui des lieux du patrimoine religieux de la Montérégie, s’adresse tout d’abord à une clientèle individuelle et se divise en trois parcours d’une journée. Il invite les participants à découvrir l’histoire et la culture à travers les joyaux architecturaux qui regorgent de trésors du passé sous plusieurs formes.

Le second, le circuit des personnages religieux de la Montérégie, est proposé aux groupes sous une formule de deux jours et une nuitée. Il permettra de faire découvrir aux visiteurs deux hommes et cinq femmes de la région qui ont, chacun à leur façon, contribué à la vie religieuse et sociale de leur époque par le témoignage de leur vie.

Il sera possible de vivre l’expérience de cette offre bonifiée de tourisme religieux et spirituel dès juin 2023.

Tous les détails des trois circuits se trouvent sur le site web de Tourisme Montérégie.