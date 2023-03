La Bibliothèque de Varennes inaugure son nouveau Médialab dédié à la créativité et l’innovation

Le 21 mars dernier, le conseil municipal a inauguré le nouveau Médialab de la Bibliothèque de Varennes. À cette occasion, les invités ont pu apprendre la multitude de possibilités de création qu’offre ce nouvel espace consacré aux technologies numériques et au multimédia.



Qu’il s’agisse de concevoir des sculptures ou des prototypes de pièces mécaniques, de reproduire des peintures, des dessins numériques ou encore de découvrir les profondeurs de la réalité virtuelle, des équipements à la fine pointe des technologies, comme une imprimante d’objets 3D et un casque Oculus, sont disposés aux citoyens pour donner vie à leur imagination.



« Je souhaite remercier Jeffrey Déragon, bibliothécaire ainsi qu’Ève Fontaine, directrice de l’équipe du Service Arts, Culture et Bibliothèque, qui ont mis sur pied ce projet novateur pour les Varennois. Ce nouvel espace dédié à l’innovation a été conçu pour stimuler l’expression artistique des citoyens de tout âge. J’encourage chacun à en profiter, il est ouvert à tous et gratuit! », a déclaré Geneviève Labrecque, conseillère municipale du district 3, Langloiserie, membre du Comité culturel, du patrimoine et de toponymie de la Ville et mairesse suppléante du maire Martin Damphousse.



Les idées créatives des participants foisonnaient au fil de la démonstration des équipements et logiciels du laboratoire technologique. Certains s’imaginaient déjà utiliser les outils disponibles pour fabriquer une pièce perdue de jeu d’échecs, reproduire des illustrations à l’aide du traceur d’impression sur des t-shirts, imprimer un négatif d’un souvenir d’enfance en grand format ou enregistrer une poésie dans une atmosphère sonore grâce aux appareils d’enregistrement studio. Par son accessibilité et son environnement encadré, le potentiel d’utilisation du Médialab pour des projets futurs est prometteur.