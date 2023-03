L’OSDL présente Le Chapelier Fou – Mad Hatter

L’Orchestre symphonique de Longueuil, dirigé par Alexandre Da Costa, présentera en première mondiale une version entièrement orchestrée de la production de Broadway Mad Hatter the Musical. Intitulée Le Chapelier Fou – Mad Hatter, cette passionnante et envoûtante production de la série Grands Concerts de l’Orchestre se déploiera le 16 avril à 15 h, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.



« Après avoir assisté à la présentation de cette comédie musicale à New York, je suis immédiatement tombé amoureux de l’histoire et, bien sûr, de cette musique. J’ai tout de suite su que je voulais être le premier à donner vie à cette partition avec orchestre. Cette musique est mémorable, romantique et somptueuse », exprime Alexandre da Costa.



Racontant l’histoire du célèbre personnage de Lewis Carroll bien avant l’arrivée d’Alice au pays des merveilles, Le Chapelier Fou – Mad Hatter suit, depuis son enfance jusqu’à la fin de sa vie, le parcours de Franklin Magellan, un chapelier infirme. Des événements tragiques le conduisent au pays des merveilles, où il découvre une existence sans douleur et nourrit une obsession pour le cristal qui le mènera à la folie. Lorsqu’il est accidentellement renvoyé dans la réalité, Franklin fera tout son possible pour retourner au pays des merveilles, même si cela signifie être condamné à un Tea Party sans fin…



Le Chapelier Fou – Mad Hatter met en vedette une distribution toute étoile, composée de Brittney Johnson, Alice Fearn, Éléonore Lagacé, Will Nunziata, Amanda Lund, Lauren Robinson, Scotty Thomas, Terry Barber, Victor Valdez et Vincent Connor. L’équipe de création comprend Michael Polo (compositeur et cocréateur), Vincent Connor (auteur et cocréateur), Victor Valdez (parolier) et Charlie Reuter (directeur musical). Présentée en anglais avec une narration en français et en anglais, cette production exceptionnelle est une occasion unique pour les fans de théâtre musical de découvrir une nouvelle histoire du pays des merveilles tout en appréciant la splendeur de la musique orchestrale !



Détails et billets au OSDL.CA.