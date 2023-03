Mois de la prévention : des astuces pour éviter les fraudes à l’investissement en ligne

Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) rappellent aux citoyens qu’il faut se méfier des occasions d’investissement en ligne trop alléchantes qui peuvent circuler et leur rappellent de vérifier les affirmations faites avant d’investir.

Avec les réseaux sociaux, il est maintenant courant que l’on nous informe de « trucs secrets » dévoilés par des influenceurs ou des célébrités pour jouer en bourse ainsi que les conseils d’investissement dans certaines cryptomonnaies partagés par de jeunes « millionnaires ».

Voici donc quelques trucs de l’ACVM afin d’éviter de se faire flouer :

• Vérifier dans le Moteur de recherche national de renseignements sur l’inscription si la personne physique ou la société est inscrite dans votre province ou territoire;

• Se rendre sur Whois (en anglais seulement) pour voir si le site Web a été récemment créé;

• Consulter les Mises en garde, la Liste des personnes sanctionnées et la Base de données des interdictions d’opérations sur valeurs des ACVM pour s’assurer que la personne physique ou la société prodiguant le conseil ne représente pas un risque pour les investisseurs ou n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou légale.

• Porter un regard critique sur l’offre, y compris les risques et les rendements promis, et la comparer à d’autres similaires pour évaluer la plausibilité qu’elle soit trop belle pour être vraie;

• Demeurer sur le qui-vive. Les escrocs peuvent vous montrer de faux rendements, de faux soldes de compte ou de faux sites Web de négociation en preuve de crédibilité ou dans le dessein de vous faire « investir » davantage.

À ne pas faire :

• Donner accès à distance à votre appareil ou ordinateur. Les fraudeurs usent de cette tactique afin de fouiller votre ordinateur pour des renseignements personnels, comme des mots de passe ou des données d’accès;

• Prendre conseil auprès de célébrités, d’influenceurs ou de quiconque d’autre qu’un professionnel en placement inscrit. Pensez à qu’ils ont à gagner en vous convaincant d’investir;

• Virer des fonds à un portefeuille de cryptomonnaies inconnu ou donner accès à votre portefeuille numérique. Comme les arnaques aux cryptomonnaies connaissent une hausse fulgurante, la vigilance est particulièrement de mise avec ces produits;

• Investir par le biais d’une plateforme de négociation ou d’une personne non inscrite dans votre province ou territoire. Toute personne physique ou société qui offre des investissements doit être inscrite à cette fin.

(Source : ACVM)