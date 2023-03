Les Filles d’Isabelle de Varennes, 63 ans au service de la communauté

L’Ordre des Filles d’Isabelle cercle Lajemmerais 1031 Varennes tenait le week end dernier son souper spaghetti annuel, un événement qui, on s’en doute, avait dû être annulé depuis trois ans en raison de la fameuse pandémie de la Covid.

La régente, Mme Ginette Larose était à la fois émue et heureuse de renouer avec cette tradition et de festoyer avec plus de 160 convives présents.

L’Ordre des Filles d’Isabelle de Varennes existe depuis maintenant 63 ans avec des femmes engagées et dynamiques accomplissent un travail colossal pour la communauté. « Du dévouement à l’état pur » a déclaré la députée ministre Suzanne Roy qui assistait avec beaucoup de plaisir à l’événement tout comme son collègue, le député fédéral, Xavier Barsalou-Duval ainsi que la conseillère municipale Karine Durocher dont la grand-mère, Marie-Anna Durocher a été une des pionnières des groupes d’entraide dans la communauté.