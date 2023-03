Réouverture du Complexe Aquatique de Varennes

Le Complexe Aquatique de Varennes devrait rouvrir au public à la fin janvier. Ce fut reporté en février en raison de la complexité des travaux. Mais ce fut une fausse alerte car en février, l’annonce de l’ouverture a été reportée au début du mois de mars, pour les mêmes raisons. Sur le site internet de la Ville, on pouvait lire, fin février que « En raison de la prolongation des travaux au Complexe aquatique de Varennes, nous sommes dans l’obligation de reporter le début de la session d’hiver au 5 mars. Ce report inclut les cours de natation, de mise en forme et de formations ainsi que les bains libres. Soyez assurés que les cours déplacés du calendrier initial se tiendront lors des mêmes journées et des mêmes heures.

Or, ce fut encore une fois une autre fausse alerte car en fin de semaine dernière un nouveau message de report apparaissait « Prenez note que les travaux qui s’échelonneront durant la semaine de relâche entraîneront également l’annulation des activités prévues à cette période.

Afin d’assurer votre sécurité, nous sommes dans l’obligation de repousser l’ouverture du Complexe aquatique au 12 mars. Ce report inclut les cours de natation, de mise en forme et de formations ainsi que les bains libres. La session de cours se tiendra sur 7 plutôt que 8 semaines lors des mêmes journées et des mêmes heures.

Et la bonne nouvelle c’est que le Complexe a bel et bien rouvert dimanche dernier.