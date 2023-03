Le temps de se sucrer le bec au Marché public Lionel-Daunais !

Le temps des sucres est arrivé ! Pour l’occasion, le Marché public Lionel-Daunais se transformera en cabane à sucre le temps d’un après-midi ! La population est invitée à venir se régaler de délicieux produits de l’érable et profiter de plusieurs activités offertes gratuitement, le dimanche 2 avril, de 13 h à 16 h .



La programmation comprendra entre autres, musique traditionnelle, spectacle, dégustation de produits de l’érable, chasse aux cocos, fermette de petits animaux et jeux gonflables. Le marché sera animé tout l’après-midi, pour le plus grand plaisir des participants, quel que soit leur âge !



L’événement est gratuit, beau temps, mauvais temps !



Fermeture de rue et stationnement

En raison de la tenue de l’événement, la rue Lionel-Daunais sera fermée du boulevard de Mortagne jusqu’à la rue Jean-Deslauriers, de 7 h à 19 h.



Des espaces de stationnement supplémentaires seront disponibles à l’école secondaire De Mortagne ou au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.