Xavier Barsalou-Duval rend hommage à monsieur Guy Fontaine au Parlement

Le 10 mars 2023, le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval a rendu hommage, par le biais d’une déclaration officielle en Chambre, à monsieur Guy Fontaine, résident de Saint-Amable et décédé le 18 janvier dernier.



Déclaration officielle, tirée du compte rendu des débats de la Chambre des communes en date du 10 mars 2023.



« Monsieur le Président,



je voudrais rendre hommage à un citoyen émérite de Saint-Amable, monsieur Guy Fontaine, qui nous a quittés le 18 janvier dernier.



Monsieur Fontaine était connu et apprécié de tous à Saint-Amable et c’est pas pour rien :



Toute sa vie, il s’est engagé dans nombre de causes et de collectes de fonds au bénéfice de sa communauté.



Dans son parcours citoyen il fut, entre autres :



Fondateur de l’Association des gens d’affaires de Saint-Amable;

Fondateur du Festival de la patate ;

Fondateur du Derby démolition ;

Fondateur et Grand Chevalier du Conseil 7019 des Chevaliers de Colomb de Saint-Amable.



Lorsqu’il a reçu la médaille de l’Assemblée nationale en 2011, c’était donc amplement mérité !



Débordant d’énergie et travaillant comme nul autre, il avait toujours de nouveaux projets en tête, et ce, malgré ces 85 ans.



Son décès a pris tout le monde par surprise.



En terminant, je voudrais offrir à son épouse, Ivonne, ainsi qu’à ses enfants, sa famille et à l’ensemble des Amabliennes et Amabliens, mes plus sincères condoléances !