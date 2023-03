Assemblée publique : Sainte-Julie rend hommage aux femmes

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 14 mars dernier à l’hôtel de ville et diffusée sur sa page Facebook.

• Lors de cette séance, le maire, Mario Lemay, a rendu hommage à une citoyenne émérite, Monique Éthier, qui nous a quitté à la fin de janvier dernier. « Je désire mentionner le décès d’une grande dame qui a consacré une bonne partie de sa vie active au développement du volet sportif à Sainte-Julie. Monique Éthier s’est impliquée dans la vie julievilloise et particulièrement au niveau du sport durant près de 40 ans. Femme de cœur et de convictions, elle a, entre autres, contribué au développement de plusieurs sports dont, le soccer, la gymnastique, le volleyball et d’autres sports en gymnase. Monique fait partie de ces femmes qui ont marqué l’histoire de notre ville. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour offrir nos condoléances aux membres de sa famille. »

• Il a aussi parlé de la Journée internationale des droits de la femme, qui se tenait au début du mois. « Cette journée réaffirme l’importance de la lutte pour les droits des femmes et rend hommage aux combats, passés et présents, menés en faveur de l’égalité. La Ville de Sainte-Julie est heureuse de pouvoir compter sur des femmes fonceuses, professionnelles et déterminées, tant au sein de son administration municipale qu’au sein du conseil municipal. D’ailleurs, nous sommes fiers d’avoir un conseil paritaire, avec quatre femmes. »

Travaux

• De nombreux travaux sont en cours ou en préparation alors que débute le printemps. C’est ainsi que le conseil a adjugé le contrat concernant des travaux de planage et d’asphaltage sur le boulevard Saint-Joseph, entre les rues Saint-Louis et du Père-Marquette à l’entreprise Pavages Métropolitain pour 1 153 015,97 $ incluant la réserve pour imprévus.

• Les élus ont accordé le contrat des travaux de gainage d’aqueduc sur les rues Jacques-De Sainte-Hélène et des Frênes et sur l’avenue du Mont-Saint-Bruno à l’entreprise Sanexen services environnementaux pour 718 149,37 $.

• Un projet de parc de planche à roulettes est dans les plan du conseil et la Ville a attribué le contrat concernant des services professionnels d’architecture du paysage et d’ingénierie pour des travaux de construction du skatepark éclairé au parc N.-P.-Lapierre à l’entreprise Groupe Marchand Architecture & Design pour 98 648,55 $.

• De plus, les travaux d’entretien horticole pour l’année 2023 ont été confiés à la compagnie Paysagiste Rive‑Sud pour 95 774,18 $.

• Soulignons que les élus ont également accepté de maintenir l’adhésion à la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent.

• Et finalement, la Ville de Sainte-Julie a signifié sa volonté de participer à nouveau au Programme rénovation Québec, volet VI « Aide aux propriétaires de maisons lézardées », pour la programmation 2023-2024, selon les règles prévues par la Société d’habitation du Québec.