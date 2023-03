Les élèves de l’école du Tourne-Vent vous invitent à leur collecte de sang qui se tiendra le mardi 21 mars

Bien que la saison froide donne envie de rester emmitouflés, les besoins en produits sanguins ne diminuent pas. En faisant un don de sang cet hiver, il devient possible de provoquer une vague de chaleur humaine d’une valeur inestimable.

Les élèves de l’école du Tourne-Vent vous invitent à leur collecte de sang qui se tiendra en collaboration avec la Ville et la FADOQ de Sainte-Julie, le mardi 21 mars, entre 14 h et 20 h. Elle aura lieu dans le gymnase de l’école qui est située au 2300, rue de Genève à Sainte-Julie. L’objectif de cet événement est d’accueillir 100 donneurs.

Héma-Québec recommande de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez le faire facilement en ligne : www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html ou par téléphone au 1 800 343-7264.

Cet hiver, 2 000 personnes n’ayant jamais fait de don de sang sont recherchées chaque mois. La réponse à cet appel nous mènera vers un niveau de réserve optimal. Cette mobilisation entre les personnes qui donnent régulièrement et les nouvelles personnes qui s’ajouteront permettra donc à Héma-Québec de poursuivre sa mission, soit de bien répondre aux besoins quotidiens des centres hospitaliers. Héma-Québec compte ainsi sur la générosité de milliers de personnes.

Avant de se présenter, il est recommandé de vérifier son admissibilité au www.hemaquebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner? Si des questions subsistent, il est possible de contacter le Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525.