Un pas de plus vers la création de mini-hôpitaux privés

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et son adjoint parlementaire, Youri Chassin, sont heureux d’annoncer la publication des appels d’intérêt pour les projets de deux mini-hôpitaux, marquant une étape significative afin d’améliorer l’accessibilité aux services de première ligne.

La création de deux mini-hôpitaux privés, l’un dans le secteur de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et l’autre dans la région de la Capitale-Nationale, fait partie de la vision du gouvernement du Québec afin d’améliorer l’accès aux soins dans ces secteurs. L’accessibilité constitue d’ailleurs l’un des éléments phares du Plan santé. Les mini-hôpitaux constituent l’une des solutions mises de l’avant afin d’offrir des services médicaux, infirmiers et professionnels permettant d’alléger la pression sur le réseau de la santé.

Les services proposés à la population seront complémentaires à l’offre de service existante sur les territoires visés. Il est notamment souhaité que les mini-hôpitaux offrent chacun une clinique de consultation externe : en gériatrie pour celui de Montréal, et en pédiatrie pour celui de la région de la Capitale-Nationale.