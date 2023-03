Jeux d’hiver du Canada : une récolte de 6 médailles pour Boucherville

Cinq athlètes qui s’entraînent à Boucherville sont revenus des Jeux d’hiver du Canada qui se tenaient du 18 février au 5 mars à l’Île-du-Prince-Édouard avec des médailles autour de leur cou.

Trois judokas

En judo, une délégation de trois athlètes féminines a représenté fièrement le club local, et le Québec. Dans la catégorie -57 kg, Catherine Toshkov, de Sainte-Julie, est montée sur la plus haute marche du podium. Âgée de 18 ans, Catherine a plusieurs médailles à son actif. Elle a notamment gagné en 2022 des médailles d’or au Championnat canadien et aux Jeux du Canada, et cette année, aux Jeux du Québec. Elle s’est initiée au judo en 2013.

Chez les -70 kg, Charline Bourque a décroché une médaille d’argent. La judoka de 16 ans a commencé à pratiquer le judo en 2017. L’an dernier, elle s’est hissée au premier rang au Championnat canadien U16.

Dans la catégorie -48 kg, Mélody Grenier a remporté une médaille de bronze. L’athlète de 15 ans a également récolté cette année et l’an dernier des médailles d’or au Championnat canadien. Elle s’entraîne depuis huit ans.

Charline et Mélody sont aussi en sport-études à De Mortagne.

Escrime

La Bouchervilloise âgée de 16 ans, Margot Chatel, a raflé une médaille de bronze en individuel au fleuret et une autre avec l’équipe du Québec. L’athlète native de Versailles a obtenu sa citoyenneté canadienne la veille de son départ pour les Jeux.

Elle pratique l’escrime depuis l’âge de six ans. Elle s’entraîne au Club Olympia de Longueuil et à l’Institut national du sport du Québec (INS Québec), au Stade olympique, depuis 2022 dans le cadre du programme des athlètes de la prochaine génération du Québec. Margot avait gagné deux médailles aux Jeux du Québec en 2019.

Ski de fond

En ski de fond, Justin Boudreau a décroché la médaille de bronze au sprint en style classique. Le fondeur de 17 ans a de quoi être fier de sa performance, car outre sa troisième place au sprint, il a terminé au sixième rang aux 7,5 km et en 11e place aux 15 km.

« Je suis très content de ma performance puisque je ne m’attendais pas à revenir avec une médaille, s’est réjoui le skieur qui est membre du club Montériski. Ces jeux étaient vraiment une belle expérience tant pour les épreuves que pour tout ce qui passait autour. »

L’an dernier, aux Championnats canadiens, le fondeur bouchervillois a remporté la médaille de bronze au cumulatif de toutes les courses. Il fait du ski de fond depuis l’âge de 2 ans.

Les fondeurs Alexandre Bourque, Alexandre Cormier, et le Longueuillois Xavier Lefebvre ont aussi remporté des médailles. En montant à quatre reprises sur le podium, les skieurs de Montériski ont apporté une contribution significative à la récolte de treize médailles de l’équipe du Québec lors des Jeux du Canada.