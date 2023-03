Varennes reconnait la persévérance scolaire de 16 jeunes

Plusieurs jeunes de Varennes ont été honorés par le Conseil municipal, le 22 février dernier, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Seize étudiants au total ont été désignés par leur école respective pour s’être démarqués pour l’ensemble de leur parcours scolaire et se sont vu remettre un certificat dans le cadre d’une cérémonie tenue juste avant l’assemblée spéciale prévue ce soir-là.

« Ces élèves ont travaillé dur pour atteindre leurs objectifs académiques et ont démontré une volonté de réussir malgré les obstacles rencontrés. Leur détermination et leur engagement sont un exemple inspirant pour leurs camarades de classe et pour tous les Varennois », a déclaré le maire Martin Damphousse lors de l’événement hommage.



Les Journées de la persévérance scolaire ont pour but de mobiliser et d’activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages de posséder un diplôme.

Encore lundi dernier lors de l’assemblée régulière des élus le conseiller Marcil a d’ailleurs tenu à saluer à nouveau et publiquement les jeunes pour leur persévérance.

Les jeunes provenant du Centre d’éducation des adultes des Patriotes sont Catherine Loranger et Vanessa Lepage-Leblanc.

Les jeunes de l’école secondaire le Carrefour sont Matvii Knysh, et Vincent Philippin du 5e secondaire. Du Collège Saint-Paul, William Coe en 2e secondaire Et Cédrick Lafontaine, 5e secondaire. De l’école La Source, Juliane Legendre et Jade Goyette, tous deux de 6e année. De l’école Carrousel, Léo Bourassa et Meganne Grenier de 6e année. De l’école La Roseraie, Léa Bilodeau et Olivier Laflamme de 6e année. De l’é trilingue Vision Élizabeth Laforest et Matthew Bule-Stanich, également de 6e année. De l’école Les Marguerite, Evaelle Therrien et Jean-Maxim Coutu, tous les deux en 6e année. Enfin, de l’école J.-P.-Labarre, Ulrich Yemele-Atemkeng et Lauriane Goulet.

