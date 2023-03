Le RTL doit ajuster ses circuits d’autobus à la mise en service prochaine du REM

Poussé par la mise en service prochaine du Réseau Express métropolitain (REM et par l’ouverture de trois stations à Brossard, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) doit réajuster le tir et surtout revoir l’ensemble de son offre de services à Boucherville mais aussi dans les villes de Longueuil, Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville. Horaires adaptés aux nouvelles habitudes de déplacement, temps de parcours améliorés et simplifié, pôles locaux mieux desservis sont entre autres au menu du nouveau plan de transport du RTL. Plus précisément 29 lignes d’autobus connectées aux 3 stations du REM à Brossard, le RTL offrira plus de 1 400 voyages quotidiens vers ou depuis le REM, 98 % des déplacements en pointe seront améliorés ou maintenus, 27 circuits seront ajoutés ou redessinés, dont 5 nouvelles lignes et plus de 2 100 arrêts d’autobus seront modifiés sur l’ensemble du territoire.

A Boucherville, selon Nicolas Tanguay, directeur principal planification au RTL, plusieurs modifications ont déjà été apportées dont l’amélioration de la ligne161 avec plus d’arrêt dans le territoire, l’ajout des trois lignes pour traverser le tunnel Lafontaine, avec le stationnement incitatif De Mortagne qui devient un mini pôle d’échange ou transitent de nombreux circuits et avec l’ajout du transport à la demande qui est encore plus étendue.

Dans l’agglomération, le RTL estime que plus de 10 000 usagers verront leurs habitudes de déplacement modifiées puisque les autobus ne pourront plus traverser vers Montréal par le Pont Champlain. Pour que les utilisateurs puissent se préparer en amont du lancement de ce réseau redessiné qui sera déployé à l’arrivée du REM et se familiariser avec les nouvelles lignes et les nouveaux parcours, le RTL a développé de nombreux outils sur son site internet, dont une nouvelle carte interactive présentant les nouveaux circuits à prendre pour se déplacer lors de l’arrivée du REM,

Dès le lundi 13 mars, une campagne d’information sera également déployée en affichage et en ligne alors que des actions seront ensuite menées sur le terrain, dont des rencontres dans chaque ville de l’agglomération. A Boucherville le rendez-vous est le 28 mars 17h30 au Café Centre d’art 536 boulevard Marie-Victorin.