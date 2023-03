Boucherville en photos souffle ses 4 bougies

Le groupe des amateurs de photos « Boucherville en photos » célébrait, il y a quelques jours son quatrième anniversaire. Il va sans dire que des milliers de belles photos ont été publiées sur la page Facebook du groupe depuis 48 mois et les images de la beauté du fleuve et de ses berges sont souvent mises en vedette. Le groupe compte maintenant 3000 membres et le 22 février dernier, pour souligner l’anniversaire, une douzaine de membres dont deux administratrices se sont réunis dont les 2 administratrices au restaurant folklore brasserie ludique à Boucherville. Comme il fallait bien s’en douter, une photo en a été tirée.