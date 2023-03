de 13 à 4 balles: Un autre cerf abattu par les policiers sur la Rive-Sud

Les policiers de l’agglomération de Longueuil ont encore une fois, dû utiliser leur arme de service pour abattre un cerf blessé. Le nouvel incident est survenu le samedi 4 mars dernier en après- midi à Boucherville. La précision des agents semble cependant s’améliorer car, contrairement aux 13 balles tirées pour abattre un cerf près du parc Michel-Chartrand il y a trois semaines les agents ont tiré à quatre reprises seulement, cette fois-ci !

A Boucherville, le cerf a tenté de traverser le boulevard Marie-Victorin, à l’angle de la rue Desmarteau (près du Vieux Boucherville) une automobile est entrée en collision avec l’animal.

Mal en point et sérieusement blessé le cerf a terminé son parcours sur le terrain avant de la luxueuse demeure à l’intersection des deux rues. Les policiers appelés sur les lieux n’ont pu que constater l’état de la bête qui était incapable de se déplacer.

Deux voitures balisées ont alors bloqué la circulation sur le boulevard pour éviter tout déplacement puis quatre coups de feu ont été tirés pour mettre fin aux jours et à la souffrance du cerf. Une dizaine de jours auparavant un autre chevreuil avait été frappé presqu’au même endroit mais celui-ci était mort rapidement en tentant de retourner sur les glaces du fleuve St-Laurent.

Depuis trois semaines les eaux du fleuve ont gelé, formant ainsi, à Boucherville, un merveilleux pont de glace pour les quelque 200 cerfs du Parc national des Iles de Boucherville en surpopulation. Les glaces du fleuve représentent une opportunité unique pour les cerfs de sortir des iles pour traverser et surtout pour venir bouffer toutes les cèdres des résidences non loin du fleuve.

A ce jour près d’une dizaine de cerfs ont été impliqués dans des accidents depuis trois semaines dans l’agglomération mais ce chiffre n’a pu être confirmé par le service de police car le « dossier chevreuil » est maintenant contrôlé par l’administration municipale de Longueuil même si les statistiques d’accidents ou d’incidents impliquant des armes à feu relèvent habituellement du service de police !