La Ville de Sainte-Julie ferme ses installations hivernales pour la saison 2022-2023

La Ville de Sainte-Julie annonce la fermeture de ses installations hivernales pour la saison 2022-2023 en raison de la hausse des températures prévues au cours des prochains jours. Effectivement, les températures prévues ne permettent plus à la Ville d’assurer la qualité de ses infrastructures glacées. Au cours des prochains jours, tous les buts de hockey seront retirés, les lumières des patinoires resteront éteintes et le drapeau rouge sera installé à la pente à glisser.



Malgré une saison avec des conditions météorologiques parfois difficiles pour la conservation des installations hivernales, les citoyens ont pu profiter de la pente à glisser et des patinoires extérieures, et ce, dès la mi-décembre. La Ville a été l’une des premières de la Montérégie à ouvrir ses installations en début de saison. La Ville en profite d’ailleurs pour souligner et remercier l’excellent travail des employés municipaux, plus spécifiquement les cols bleus qui ont travaillé jour et nuit à l’entretien et au bon fonctionnement des patinoires extérieures et de la pente à glisser.



