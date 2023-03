Le Marché des sucres de Sainte-Julie est de retour pour une troisième édition

La Ville de Sainte-Julie invite la population à participer à la troisième édition du Marché des sucres qui se tiendra le samedi 25 mars, de 10 h à 16 h, dans le stationnement du centre communautaire situé au 550, boulevard Saint-Joseph.



L’événement gratuit se tiendra encore une fois sous le thème du temps des sucres. Les participants pourront réaliser leurs emplettes auprès d’une vingtaine de commerçants agroalimentaires et il y aura des camions de nourriture de rue. Des îlots de chaleur et une zone de restauration seront également aménagés pour permettre aux visiteurs de manger sur place. Outre les commerçants, il y aura des prestations musicales ambulantes et de la tire sur la neige. À 10 h, l’activité de l’heure du conte pour les 3 à 5 ans débutera. Elle sera suivie, à 11 h, des activités pour tester les habiletés de bûcheron des citoyens.



« Pour célébrer l’arrivée du printemps et pour encourager les producteurs locaux, j’invite les citoyens à venir découvrir le Marché des sucres. Il s’agit d’une belle occasion pour se rassembler et souligner la période du temps des sucres en dégustant des délicieux produits de l’érable », a conclu le maire de Sainte-Julie Mario Lemay.



Les citoyens sont invités à se stationner au parc Jules-Choquet, dans les rues avoisinantes ou à venir en transport actif. Sur le site du marché, les chiens sont interdits. Pour plus d’information, les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Ville de Sainte-Julie et la page Facebook du marché public de Sainte-Julie.