Nouveau Médialab à la bibliothèque de Varennes!

L’équipe de la bibliothèque de Varennes est fière de vous annoncer le lancement officiellement du Médialab, un nouveau laboratoire d’expérimentation et de création numérique où les citoyens et citoyennes de tout âge sont invités à venir se familiariser avec les nouvelles technologies numériques.



Ce nouvel espace s’inscrit dans une démarche qui vise par le biais de projets créatifs à susciter davantage l’intérêt des ados et des jeunes adultes pour leur bibliothèque, encourager le développement de nouvelles pratiques artistiques et répondre aux besoins d’information, de détente et d’apprentissage en continu des citoyens et citoyennes.



Profitez de la semaine de relâche pour visiter votre nouvel espace, découvrir les multiples outils et possibilités qui s’offrent à vous et qui sait, peut-être serez-vous tenté par l’idée de participer à l’un des ateliers créatifs (création sonore et modélisation 3D) qui seront spécialement présentés en continu, du lundi au jeudi, de 13 h à 17 h.