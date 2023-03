Le centre multifonctionnel de Varennes devient « l’Espace des Bâtisseurs »

L’édifice qui constitue le plus grand legs du 350e anniversaire de Varennes, le centre multifonctionnel devient L’ « Espace des Bâtisseurs » un toponyme qui, selon la Ville, symbolise les citoyennes et les citoyens varennois, leur histoire et le développement de la ville. Les élus varennois ont officiellement entériné la nouvelle appellation lundi soir dernier lors de la séance publique du mois de mars. Lors de la même soirée, le maire Martin Damphousse, sans le promettre, a indiqué que l’ouverture officielle du batiment multifonctionnel était idéalement prévue pour la fin du mois d’avril. Il y a deux semaines, la Ville a octroyé un contrat de près de 200,000 $ pour l’achat de mobilier mais il faudra compter plusieurs semaines avant sa livraison.

L’Espace des Bâtisseurs deviendra l’édifice le plus fréquenté de Varennes. L’ensemble des services récréatifs et de loisirs y seront localisés et les citoyens pourront y pratiquer une multitude d’activités sportives, culturelles et communautaires en plus de participer à des événements d’envergure. Édifié sur trois étages, le bâtiment abrite entre autres le Centre de prélèvement du CLSC, un gymnase double, un dojo pour les arts martiaux, un studio de danse, des bureaux pour les organismes, une cuisine équipée, une salle de réception pouvant contenir 250 personnes, entre autres