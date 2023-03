L’artiste peintre bouchervillois Jean-Charles Daumas remporte un prix aux États-Unis

L’artiste peintre bouchervillois Jean-Charles Daumas a remporté un nouveau prix au concours virtuel Amazing animals 2023 qui se tenait récemment aux États-Unis.

Son tableau qui représente un couple de tourterelles tristes réalisé à la gouache a séduit les membres du jury qui lui ont décerné un Bronze Award.

L’artiste s’est inspiré d’une de ses photos ainsi que de croquis et d’oiseaux naturalisés pour réaliser la toile. Il se rend fréquemment au parc de la Frayère, un endroit magnifique pour l’observation d’oiseaux, pour croquer ses sujets.

Le magazine américain Spotlight, Circle foundation for the Arts, lui consacrera une page complète dans son édition de mars, et y présentera une autre de ses toiles.

Ce n’est pas la première fois que le peintre naturaliste s’illustre. Les magazines spécialisés Art Magazine et Prestige de Québec lui ont consacré des reportages il y a quelques années. Les fondations de la faune du Québec et du Nouveau-Brunswick lui ont sélectionné respectivement trois et une œuvres pour apparaître sur leurs timbres de collection. La Monnaie royale a également choisi cinq de ses œuvres pour les graver sur le revers de trois pièces en argent, une en or et une en laiton. M. Daumas a aussi remporté quelques prix du public et un de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud.