La cigarette étonnamment encore présente chez les jeunes

Un récent sondage web donne l’heure juste sur les habitudes et les perceptions des 17-25 ans sur la consommation tabagique. Les résultats obtenus provoquent un étonnement général : chez ce groupe, l’usage de la cigarette est consommé autant que la vapoteuse encore aujourd’hui. Une information marquante du sondage est que plus du quart affirment fumer la cigarette au moins occasionnellement (26 %), tandis que près d’un jeune sur trois confirme vapoter actuellement, ne serait-ce que de façon occasionnelle (28 %). Une forte distinction se fait paraître quant à la perception de ces deux produits. Près des trois quarts des 17-25 ans considèrent la cigarette problématique chez leurs paires, alors que le pourcentage grimpe à 93 % en ce qui concerne la vapoteuse. Néanmoins, la grande majorité (70%) convient que le taux de tabagisme chez les jeunes de leur âge a augmenté au cours des cinq dernières années. Dans cette même lignée, le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) poursuit son travail de prévention et de sensibilisation à la consommation tabagique auprès des jeunes par l’entremise de sa campagne annuelle De Facto. La campagne vise à démontrer la non-acceptabilité des activités de l’industrie du tabac et à changer la norme sociale qui prévaut à l’égard du tabac au sein de la société.