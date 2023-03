La bouchervilloise Isabelle Foisy, à la tête de la Chambre de commerces et d’industries de la Rive-Sud

La nouvelle présidente de la Chambre de commerces et d’industries de la Rive-Sud, Isabelle Foisy, est entrée en fonction il y a quelques semaines seulement mais elle connait bien la Rive-Sud car il y a 25 ans déjà elle a choisi Boucherville pour s’y établir et pour y voir grandir sa famille.

« J’étais enceinte de ma fille Camille et nous recherchions une ville où il fait bon vivre pour y voir grandir la famille. Choisir Boucherville fut une décision sereine et, un quart de siècle plus tard, j’adore toujours ma ville.

Il y a vraiment tout ici, De nombreux parcs, plein d’activités, des écoles à proximité dans tous les quartiers, des voisins aimables et sympathiques, Boucherville est vraiment une ville familiale. Tout est là, que ce soit de bons restaurants, de bonnes boulangeries du coin, des boucheries, le centre multifonctionnel qui propose plein de programmes en plus des activités extérieures en saison estivale, etc. J’adore aussi la piste multifonctionnelle en bordure du fleuve tout comme la proximité de Boucherville avec les grands axes routiers.

Côté coups de cœur, Isabelle Foisy connait tous les bonnes adresses mais elle craque pour la Vieille Europe, pour le Café spot, la boutique Kiffé, elle adore le vieux Boucherville pour le plaisir d’y marcher et plus récemment elle a eu une excellente expérience à « A mon garage », des gens honnêtes et courtois qui confirment que Boucherville fut vraiment un excellent choix il y a 25 ans de cela.

Côté professionnel, Isabelle Foisy est présidente de « Point Cardinal » une firme d’une quinzaine de professionnels qui accompagne les entreprises dans l’accélération de leur croissance en proposant. Auparavant elle a œuvré durant une quinzaine d’années chez Bell, elle a occupé la direction générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal ainsi que la direction de Québec Innovation. Son mandat à présidence de la Chambre de commerce et d’industries de la Rive-Sud est de deux ans.