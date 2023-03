Sainte-Julie invite les citoyens à faire parvenir leur projet dans le cadre du programme de subvention aux initiatives culturelles

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à soumettre leur projet dans le cadre du Programme de subvention de soutien aux initiatives culturelles, une initiative du Comité de suivi de la politique culturelle.



« Nous invitons les citoyens à soumettre leur projet dans le cadre du programme de subvention de soutien aux initiatives culturelles. Ce programme encourage les initiatives qui mettent en valeur l’identité culturelle de Sainte-Julie en plus de soutenir des projets novateurs. Il s’agit d’une action concrète de la Politique culturelle lancée en 2018 », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



Le programme s’adresse aux organismes sans but lucratif, aux établissements scolaires, aux citoyens âgés de 12 ans et plus et aux entreprises privées julievilloises. Pour être admissibles, les projets culturels soumis devront être offerts à toute la population gratuitement ou à prix modique. Une seule aide financière par personne ou par groupe pourra être autorisée par année, et ce, de façon non récurrente.



Pour l’année 2023, un montant de 12 000 $ sera accordé. La date limite de dépôt d’une demande a été fixée au 26 mars 2023. Les critères d’admissibilité et le formulaire de demande sont disponibles sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie au ville.sainte-julie.qc.ca.