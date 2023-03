Uni-Sélect de Boucherville vendue à un concurrent américain

Uni-Sélect, une entreprise de distribution de pièces automobiles, qui a été fondé à Boucherville il y a 55 ans vient d’être vendue à un de ses concurrents américain pour une somme de 2,8 milliards.

Le siège social d’uni-Sélect a pignon sur rue à Boucherville depuis plus d’un demi-siècle, dans le parc industriel, et gère un réseau de 15 centres de distribution et de 400 succursales situées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Uni-Sélect emploie environ 5 000 employés.

L’annonce de son achat par la firme LKQ, dont le siège social est à Chicago, pour un montant de 48 $CA par action et représente une prime de 19 % pour les détenteurs d’actions.

Le futur propriétaire d’Uni-Sélect, LKQ de Chicago, se décrit comme « un fournisseur mondial de pièces de rechange et de pièces spécialisées utilisées pour réparer et accessoiriser les automobiles ». Pour l’heure on en sait toujours pas si le siège social d’Uni-Sélect demeurera en partie ou en totalité à Boucherville.