Encore quelques jours avant l’ouverture du nouveau centre multifonctionnel de Varennes

C’est fait, après plusieurs mois d’attentes et de retard la Ville de Varennes a officiellement pris possession du tant attendu du centre multifonctionnel qui a été construit sur le boulevard René-Gauthier. La semaine dernière le maire de Varennes Martin Damphousse était accompagné des gestionnaires du Bureau de projets de la Ville pour recevoir officiellement les clés de l’édifice qui constitue, il faut le rappeler, le plus grand legs historique du 350e anniversaire de Varennes. Jusqu’à maintenant appelé le « centre multifonctionnel », ce bâtiment portera bientôt un nouveau nom qui sera dévoilé lors de la séance publique du conseil municipal du 6 mars prochain.

Cela dit avant d’ouvrir, il faut meubler l’édifice. Et pour le meubler il faut acheter des meubles. Et avant de les acheter il faut les choisir et ce choix doit être validé par les élus. C’est ce qu’ils ont d’ailleurs fait lundi dernier lors d’une assemblée spéciale au cours de laquelle ils ont accordé un contrat de l’ordre de 193,627 $ à la compagnie Solution Zoom pour l’achat du mobilier du centre.

L’ensemble des services récréatifs et de loisirs y seront localisés et les citoyens pourront y pratiquer une multitude d’activités sportives, culturelles et communautaires en plus de participer à des événements d’envergure. Édifié sur trois étages, le bâtiment abrite entre autres le Centre de prélèvement du CLSC, un gymnase double, un dojo pour les arts martiaux, un studio de danse, des bureaux pour les organismes, une cuisine équipée, une salle de réception pouvant contenir 250 personnes, un plus pour Varennes qui ne pouvait offrir de telles installations en location à ses résidents selon le maire Martin Damphousse.