Projet de terminal et construction d’un hôtel : Le transporteur aérien Porter s’installerait à Saint-Hubert

Selon plusieurs sources très fiables, un important projet de développement de l’aéroport de Saint-Hubert serait annoncé lundi prochain. Le transporteur Porter viendrait s’y installer pour offrir des vols nationaux mais on prévoirait également la construction d’un hôtel et, finalement, d’un terminal. Ce bâtiment devrait d’ailleurs être situé à l’angle du boulevard Clairevue et de la route de l’Aéroport.



Toujours selon les mêmes sources et selon le quotidien La Presse, les compagnies déjà établies à l’aéroport de Saint-Hubert ont eu droit à une présentation détaillée de la part des dirigeants de l’endroit jeudi dernier. Les travaux devraient débuter dans quelques semaines.

Le terminal sera d’une superficie d’environ 20 000 mètres carrés (environ 215 000 pieds carrés) et comprendra jusqu’à neuf portes d’embarquement. La compagnie aérienne torontoise Porter y exploitera ses Embraer E195-E2.



L’arrivée de Porter change la donne pour l’aéroport Saint-Hubert, qui tente depuis longtemps d’attirer un transporteur national pour faire en sorte que le développement de l’aéroport prenne enfin son envol après plus de 30 ans de tergiversations Depuis la Rive-Sud, Porter devra vraisemblablement se contenter d’offrir des vols nationaux, du mois, pour l’instant. Le bail d’Aéroport de Montréal — le gestionnaire des aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel — avec Transports Canada lui confère une clause d’exclusivité pour les vols internationaux.