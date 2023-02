Des élèves présentent une pièce de théâtre au profit du Centre de femmes de Sainte-Julie

La pièce Comment le Grinch voulait gâcher Noël a été présentée en décembre dernier par des élèves de l’école primaire Le Rocher à Saint-Amable et les jeunes ont choisi de remettre les profits du spectacle au Centre de femmes Entre Ailes de Sainte-Julie.

Le choix de l’organisme a été fait démocratiquement puisque les étudiants ont voté pour remettre les fonds amassés, soit 697,50 $. « Ça me touche que les jeunes aient choisi le Centre de femmes et que ça nous ait donné l’opportunité d’aller à leur rencontre pour parler d’action communautaire, de solidarité, de féminisme et, surtout, de leur exprimer notre reconnaissance! », a lancé l’intervenante Isabelle Rodrigue, qui est responsable des communications pour Entre Ailes.

« Ce que je retiens de mon passage, c’est l’expérience d’entraide, de débrouillardise et de dépassement de soi que les jeunes ont pu vivre grâce à ce projet. Les enseignantes aussi peuvent être fières d’avoir permis à ces jeunes de vivre cette expérience! Et, en bonus, je suis vraiment touchée de voir qu’un groupe d’élèves ait décidé de souligner le 8 mars à leur école. Nous sommes vraiment contentes d’avoir été choisies et nous espérons faire honneur à leur don! », a ajouté Mme Rodrigue.









Un projet rassembleur





Le projet a lieu pour la cinquième fois à l’école Le Rocher et il était porté cette année par les quatre enseignantes du 3e cycle, soit Lysanne Tremblay, Jennifer Clermont, Catherine Buteau et Katherine Simard. D’autres membres de l’équipe-école ont été mis à contribution à différentes étapes, dont Marie-Claude du service de garde pour la création des décors et une autre travailleuse du service de garde aux maquillages. Des mères se sont aussi impliquées dans la préparation.

Les enseignantes ont choisi la pièce, tenu des auditions et ont ensuite soutenu les jeunes dans les différentes étapes pour la réalisation de ce projet, c’est-à-dire de l’apprentissage des textes à la mise en scène. Les participants se réunissaient sur l’heure du diner pour préparer le spectacle et des enseignantes soutenaient le groupe.

Plusieurs représentations ont eu lieu, soit pour les élèves de l’école, pour un groupe de 3e année de l’école L’Envolée (une autre école primaire à Saint-Amable) et pour les familles des jeunes artistes.

Ce que les jeunes ont aimé de leur expérience : le travail d’équipe, l’entraide, le fait de présenter le spectacle pour différents publics (petits de l’école, élèves d’un autre établissement scolaire, parents) et de devoir faire preuve de débrouillardise devant les imprévus (coiffure qui tombe, retard avant une pièce, etc.).

Ce qu’ils ont appris sur eux-mêmes pendant le processus :

« C’est une occasion d’apprendre à se connaitre. »

« Je me suis découvert un talent! »

« Je me suis inscrit pour découvrir quelque chose de nouveau et je me suis découvert un hobby, une passion. » – Michaël

« J’avais peur de parler devant le public et en plus je ne parlais pas fort, mais j’ai réussi! »

« On a appris que le ridicule ne tue pas. » – Carla

« Il y en a plusieurs qui vivent de l’anxiété, ça a vraiment aidé de faire ça ensemble et de réussir. » – Andrea

« À la fin on était comme une famille! » – François

« On était triste à la dernière représentation… »

« J’étais vraiment fière de moi! » – Marilou

Plusieurs ont dit que ça avait été une occasion de surmonter leur gêne, de s’entraider, de développer leur confiance en soi et qu’ils étaient vraiment fiers d’eux-mêmes!

(Sources : Entres Ailes de Sainte-Julie et Isabelle Rodrigue)