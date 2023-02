Une bière pour honorer les résistances féministes !

La Broue Shop, brasserie artisanale, une entreprise de SainteJulie, met ses talents de brasseur au service du Centre de femmes Entre Ailes. Le 8 mars prochain, Entre Ailes et la Broue Shop lanceront une bière collaborative lors d’un 5 à 7 soulignant la Journée internationale des droits des femmes.

S’inspirant du thème Résistances féministes proposé par le Collectif 8 mars, nous lèverons notre verre aux voix qui s’élèvent sur la place publique, à celles qui chuchotent des révolutions, aux femmes qui se lèvent et à celles qui nous élèvent.

« Au Centre de femmes, on travaille pour un monde plus juste et égalitaire pour tous et toutes. Et on se dit que, parfois, les transformations sociales commencent autour d’une bonne bière ! Ça fait un moment qu’on travaille avec Guy [Dubois, de la Broue Shop] pour lancer cette bière. On est super excitées parce que ce genre de collaboration est un exemple de comment on peut être un.e allié.e des luttes féministes par des petits gestes. » – Christine Fortier, intervenante au Centre de femmes Entre Ailes

La Entre Ale, une IPA blanche, sera disponible en canette dans les points de vente habituels de la Broue Shop et en fût à la brasserie dès le 8 mars. Une partie des profits de la vente de cette bière sera remise au Centre de femmes Entre Ailes.

Nous vous attendons pour lever joyeusement notre verre aux résistances féministes le 8 mars 2023, dès 17 h, à la Broue Shop au 1950, chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie. Pour tous les détails, consultez l’évènement Facebook : https://fb.me/e/2ldrc1zQC