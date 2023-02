Un chauffeur d’exception à Varennes

L’International Food service Distributors International (IFDA) a annoncé il y a quelques jours le nom des 69 chauffeurs intronisés pour la classe 2022 du Temple de la renommée des chauffeurs de camion de l’IFDA. Un résident de Varennes est du nombre soit Luc Courtemanche qui cumule 25 ans de services chez Gordon Food service. Le programme met en lumière les meilleurs chauffeurs de l’industrie pour leurs excellents dossiers de service et de sécurité.

Plus de 130 000 chauffeurs de distribution de services alimentaires sont actuellement sur la route, mais seuls ceux qui ont les meilleurs dossiers de sécurité et de longévité de service sont admissibles au Temple de la renommée des chauffeurs de camion de l’IFDA. Pour être éligible, le conducteur doit avoir au moins 25 ans d’emploi dans une entreprise membre de l’IFDA sans accident imputable pendant cette période et ne peut avoir aucune infraction de déplacement au cours des 5 dernières années.