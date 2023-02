Service de sécurité incendie: Sainte-Julie offrira une garde interne 24/7 et le service de premiers répondants

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’à compter du troisième trimestre de 2024, le Service de sécurité incendie bonifiera son service en offrant une garde interne de 24 h sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu’un service de premier répondant de niveau 2.



« Nous sommes très heureux de l’implantation de ce nouveau service, qui permettra d’offrir un meilleur service aux citoyens. De plus, une partie des interventions, qui étaient présentement assurées en garde externe, seront deux fois plus rapides puisque des pompiers seront à la caserne en tout temps. L’ajout du service de premiers répondants viendra également améliorer le temps de réponse pour les citoyens qui nécessitent des soins d’urgence », mentionne le maire Mario Lemay.



Actuellement, à la Ville de Sainte-Julie, la garde interne du Service de sécurité incendie est à temps partiel, 12 h par jour, 7 jours sur 7, soit du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le samedi et dimanche de 6 h à 18 h. Environ 69 % des appels surviennent pendant cette période. La présence des pompiers en tout temps améliorera grandement le temps de réponse. En effet, le temps de mobilisation des pompiers en garde externe est plus variable et plus long, compte tenu notamment des conditions routières et météorologiques. La disponibilité des ressources humaines sera également plus facile. De plus, en devenant premiers répondants de niveau 2, les pompiers pourront intervenir pour des réanimations, des chocs anaphylactiques et des traumatismes tels que, des fractures et des coupures.





Présentement, le Service de sécurité incendie emploie, en plus du personnel de direction, quatre équipes constituées de deux officiers et huit pompiers et pompières à temps partiel. À la mise en place du nouveau en 2024, des postes permanents seront créés. Les pompiers qui préfèreront demeurer à temps partiel seront utilisés lors des remplacements ou lors des incendies majeurs notamment.





Pour plus de renseignements sur le Service de sécurité incendie, il est possible de consulter la page Sécurité incendie (sainte-julie.qc.ca).