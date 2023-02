Grand succès du vernissage de l’artiste Pierre Duhamel au bureau de Stéphane Bergeron

Plus d’une cinquantaine de personnes ont pris part, le 10 février dernier, au vernissage de l’exposition d’œuvres animalières et paysagères de l’artiste-peintre montarvillois, M. Pierre Duhamel, I.A.F., qui se tenait au bureau de circonscription du député de Montarville, M. Stéphane Bergeron. L’exposition se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mars prochain.



«Il s’agit de la seconde exposition d’œuvres d’art à se tenir dans les murs de ce bureau de circonscription. Je suis donc très heureux d’avoir pu renouer, après plus de deux ans d’interruption en raison de la pandémie de COVID-19, avec une tradition que j’avais initiée à mes débuts en politique, il y a près d’une trentaine d’années, soit d’offrir les murs du bureau de circonscription à des artistes locaux, afin qu’ils leur servent de vitrine pour faire montre du fruit de leur travail et de leur immense talent. Il m’apparaissait tout indiqué, après l’exposition d’œuvres florales plus grandes que nature de la peintre-huiliste Anne Drouin, que les magnifiques toiles animalières et paysagères de Pierre Duhamel viennent enjoliver les murs du bureau de circonscription», d’expliquer M. Bergeron.



«C’est toujours un bonheur de pouvoir exposer mes œuvres et je suis honoré de pouvoir le faire au bureau de mon député, M. Stéphane Bergeron. J’ai d’ailleurs été enchanté de constater qu’autant de personnes, dont des amis et collègues artistes, se soient déplacées pour ce vernissage», d’ajouter M. Duhamel, qui a pu échanger tout au long de la soirée avec plusieurs visiteurs pour leur exposer sa démarche artistique, ainsi que les techniques utilisées pour ses différentes toiles.



«Depuis toujours je m’emploie, par tous les moyens, à mettre en valeur nos artistes, que ce soit, bien évidemment par l’achat d’œuvres, dont plusieurs se retrouvent dans l’un ou l’autre de mes bureaux, ou par le biais de cartes de vœux ou encore en les accueillant ‘‘en résidence’’ dans les espaces communs du bureau de circonscription, comme c’est présentement le cas avec M. Duhamel. Les arts et la culture sont l’âme d’un peuple. Selon moi, les parlementaires ont donc la responsabilité de tout mettre en œuvre pour promouvoir les arts et la culture. C’est dans cet esprit que j’invite l’ensemble de mes concitoyennes et concitoyens à se présenter au bureau de circonscription, qui est le leur, pour admirer les œuvres de M. Duhamel, et, qui sait, peut-être faire une acquisition qui viendra égayer leur foyer…», de conclure Stéphane Bergeron.



Rappelons que le bureau de circonscription du député fédéral de Montarville est situé au 1990, rue Léonard de Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie. L’exposition de M. Duhamel est accessible durant les heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au vendredi, de 9h00 à midi et de 13h30 à 17h00, et ce, jusqu’à la fin du mois de mars.