Varennes accueillera Le Grand Défi Pierre Lavoie cet été

Il y aura du cycliste en ville cet été car la Ville de Varennes a été retenue pour accueillir l’arrivée de deux événements du Grand défi Pierre Lavoie. Des centaines sinon des milliers de personnes convergeront vers le Parc de la commune lors de la finale des deux activités. Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, le grand parc sera en effet le lieu d’accueil officiel des deux événements d’envergure. Le premier, la Course à pied aura lieu le 14 mai et ensuite le fameux défi de1000 KM à vélo se terminera à Varennes le 11 juin. Il faut s’attendre à quelques perturbations locales au niveau de la circulation car ce sont des centaines sinon des milliers de marcheurs ou de cyclistes qui traverseront la ville pour se réunir au Parc de la commune. Dans cette perspective les élus varennois ont entériné, lors de la dernière séance publique, un protocole pour valider l’accueil des participants et les droits de passage de ceux-ci.

« C’est un immense honneur pour les Varennois et un privilège que nous soyons désigné ville d’accueil officielle du Grand défi Pierre Lavoie pour l’édition 2023. Nos services municipaux seront à la disposition des organisateurs et des gens qui participeront à ces événements sportifs d’envergure. Des moments historiques chargés d’émotions se dérouleront à la traversée du ruban d’arrivée au parc de la Commune », affirme le maire de Varennes Martin Damphousse, qui participera à la dernière étape du 1 000 KM en compagnie de 1 000 cyclistes.

«C’est une des nouveautés qui soulignera le 15e anniversaire du Grand défi. C’est un beau cadeau qu’on se fait d’arriver aux abords du fleuve Saint-Laurent dans un lieu extérieur d’exception. Merci aux Varennois pour leur enthousiasme à recevoir des événements qui font la promotion des saines habitudes de vie. Toute notre équipe espère voir les citoyens de Varennes en grand nombre à l’arrivée de La Course et du 1000 KM » a déclaré Pierre Lavoie.

Rappelons que l’objectif premier du Grand défi est de créer une culture de santé préventive au Québec par l’adoption de saines habitudes de vie.