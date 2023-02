L’auteur et illustrateur varennois Marc Beaudet vient d’ajouter deux nouveaux titres à sa série de bandes dessinées « Gang de rue ». Marc est bien connu pour son humour et ses caricatures qu’il a publiées dans le Journal de Montréal de 2002 à 2015, et dans La Presse depuis 2021. C’est en 2011 qu’il s’est lancé dans la réalisation de bandes dessinées pour les jeunes avec la série à succès Gangs de rue.

Le tome 1 et le tome 2 de sa nouvelle série viennent justement de faire leur apparition dans les librairies. Le tome 1 nous propose « QG pour quartier général ».En construisant leur repaire estival sur le chemin du Havre à Trois-Pistoles, les amis du Clan trouvent un vieil article de journal. Un certain Adélard Potvin raconte y avoir été attaqué par une gigantesque bête poilue… un soir de pleine lune.

Le tome 2 pour sa part s’intitule ‘Ça roule, ma poule ! » Raphaël et Alexis reviennent d’un séjour à Rimouski chez leur oncle et sont impatients de commencer la rénovation du quartier général avec le reste du Clan. Sur la route, ils remarquent un panneau annonçant un événement qui attire leur attention : le « ONPETPA », l’Omnium national de pêche estivale de Trois-Pistoles annuel. Peut-être réussiront-ils à attraper le poisson dont ils ont entendu la légende : le géant basque !

L’auteur nous assure que les jeunes vont adorer ces deux nouveaux titres de la série gang de « Gang de rue »